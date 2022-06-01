Бельгия не будет передавать гаубицы Украине из-за их завышенной цены – СМИ

Бельгия не будет поставлять в Украину бронированные гаубицы M109 из-за отсутствия у Министерства обороны возможности выкупить их.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание De Morgen.

По словам осведомленных источников, переговоры между Министерством обороны и восточнофламандской технологической компанией OIP сорвались из-за цены на M109. "Очень тяжело вести переговоры, если контрагент просит в десять раз больше, чем он сам за это заплатил", - сообщил источник.

OIP, дочерняя компания которой специализируется на военной технике, также не позволила проверять состояние M109 специалистам бельгийской армии.

Недавно в Минобороны Бельгии сообщили, что бронированные гаубицы уже были проданы другой стороне, однако кому - неясно. OIP не хочет комментировать этот вопрос.

"Так что поставки не будет, но это не из принципиальных соображений", - сказала министр обороны Людивин Дедондер.

Издание напоминает, что гаубицы были проданы бельгийским министерством обороны в 2008 году, что является "ярким примером отсутствия интереса к армии".

Часть из них была продана Индонезии в 2015 году, а остальные разместили в ангаре OIP, причем компания получила их по сниженной цене - некоторые даже за 15 тысяч евро.

"В апреле правительство приняло решение выкупить гаубицы и немедленно отправить их на фронт на восток Украины", - говорится в издании.

На данный момент Бельгия предоставила Украине около 77 млн евро военной помощи.