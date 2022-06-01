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Бельгия не будет передавать гаубицы Украине из-за их завышенной цены – СМИ
17:24 01.06.2022 |
Бельгия не будет поставлять в Украину бронированные гаубицы M109 из-за отсутствия у Министерства обороны возможности выкупить их.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание De Morgen.
По словам осведомленных источников, переговоры между Министерством обороны и восточнофламандской технологической компанией OIP сорвались из-за цены на M109. "Очень тяжело вести переговоры, если контрагент просит в десять раз больше, чем он сам за это заплатил", - сообщил источник.
OIP, дочерняя компания которой специализируется на военной технике, также не позволила проверять состояние M109 специалистам бельгийской армии.
Недавно в Минобороны Бельгии сообщили, что бронированные гаубицы уже были проданы другой стороне, однако кому - неясно. OIP не хочет комментировать этот вопрос.
"Так что поставки не будет, но это не из принципиальных соображений", - сказала министр обороны Людивин Дедондер.
Издание напоминает, что гаубицы были проданы бельгийским министерством обороны в 2008 году, что является "ярким примером отсутствия интереса к армии".
Часть из них была продана Индонезии в 2015 году, а остальные разместили в ангаре OIP, причем компания получила их по сниженной цене - некоторые даже за 15 тысяч евро.
"В апреле правительство приняло решение выкупить гаубицы и немедленно отправить их на фронт на восток Украины", - говорится в издании.
На данный момент Бельгия предоставила Украине около 77 млн евро военной помощи.
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