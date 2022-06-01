Болгария заменила газ из России азербайджанским

Азербайджан будет поставлять газ в Болгарию по интерконнектору IGB, подключенному к Трансадриатическому газопроводу (TAP). Об этом сообщил во вторник, 31 мая, глава МИД Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов по итогам переговоров со своим болгарским коллегой Теодорой Генчовской в Софии.

Поставки согласованы на период в 25 лет. Запуск IGB запланирован на июль, уточнило агентство "Интерфакс-Азербайджан". Премьер-министр Болгарии Kиpил Πeтĸoв ранее отмечал, что София рассчитывает начать получать азербайджанский газ в полном объеме (1 млрд кубометров) уже с 1 июля.

Прекращение поставок "Газпрома"

Баку осуществляет поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - с 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP. Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы, предназначенные для Болгарии, были вчетверо меньше запланированных.

В апреле текущего года российский государственный концерн "Газпром" полностью приостановил поставки газа Болгарии и Польше. София в ответ завила, что пересмотрит все контракты с "Газпромом", в том числе на транзит российского газа в Сербию и Венгрию. "Односторонний шантаж неприемлем", - подчеркнул премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Между тем "Газпром" 31 мая подтвердил, что полностью прекратил поставки сырья и в Нидерланды.