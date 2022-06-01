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Болгария заменила газ из России азербайджанским
15:51 01.06.2022 |
Азербайджан будет поставлять газ в Болгарию по интерконнектору IGB, подключенному к Трансадриатическому газопроводу (TAP). Об этом сообщил во вторник, 31 мая, глава МИД Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов по итогам переговоров со своим болгарским коллегой Теодорой Генчовской в Софии.
Поставки согласованы на период в 25 лет. Запуск IGB запланирован на июль, уточнило агентство "Интерфакс-Азербайджан". Премьер-министр Болгарии Kиpил Πeтĸoв ранее отмечал, что София рассчитывает начать получать азербайджанский газ в полном объеме (1 млрд кубометров) уже с 1 июля.
Прекращение поставок "Газпрома"
Баку осуществляет поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - с 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP. Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы, предназначенные для Болгарии, были вчетверо меньше запланированных.
В апреле текущего года российский государственный концерн "Газпром" полностью приостановил поставки газа Болгарии и Польше. София в ответ завила, что пересмотрит все контракты с "Газпромом", в том числе на транзит российского газа в Сербию и Венгрию. "Односторонний шантаж неприемлем", - подчеркнул премьер-министр Болгарии Кирил Петков.
Между тем "Газпром" 31 мая подтвердил, что полностью прекратил поставки сырья и в Нидерланды.
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