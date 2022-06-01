Финансовые новости
- |
- 01.06.22
- |
- 19:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц
15:44 01.06.2022 |
Министерство экономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичной продукции, экспорт которой запрещён в Россию и Беларусь. Как поясняет портал DigiTimes, последняя из стран попала под санкции ради исключения сотрудничества с РФ в сфере обхода предложенных ограничений.
Поставки полупроводниковой продукции в обе страны с Тайваня запрещаются в следующих случаях:
* Чипом достигается уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность 32 бит и выше;
* тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц;
* один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами свыше 2,5 Мбайт/с.
Дополнительно в Россию и Беларусь запрещается поставка микросхем, имеющих более 144 контактов. Кроме того, с Тайваня нельзя будет поставлять в указанные страны оборудование для оптической и рентгеновской литографии, которое используется для производства микросхем. Машины для прямого последовательного шагового экспонирования, сканнеры, электронно-сканирующий микроскопы для автоматической проверки микрочипов согласно шаблонам - также находятся под запретом экспорта в Россию и Беларусь.
На оборудование для производства полупроводников в 2021 году пришлось 32 % экспорта Тайваня. Основными импортёрами являются Китай, Гонконг, Сингапур и США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Германии предупредили, что на поставки ПВО в Украину уйдут месяцы
ТОП-НОВОСТИ
|Каковы возможности системы ПВО IRIS-T, которую Германия поставит Украине
|США направят Украине реактивные системы залпового огня
|В Украине 28 июля будут отмечать День государственности - закон
|Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
|В Германии предупредили, что на поставки ПВО в Украину уйдут месяцы
|WSJ описала схему по обходу санкций США на российскую нефть: вовлечена Индия
|Бельгия не будет передавать гаубицы Украине из-за их завышенной цены – СМИ
|Турция не получила предложений для разблокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО – Эрдоган
|Шанхай на свободе. В городе отменили ковидный локдаун, но карантин продолжается
Это интересно
|Физические нагрузки полезнее утром для женщин и вечером - для мужчин
|До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов
|Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре
|В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта
|DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»
|В Китае на воду был спущен первый беспилотный корабль со 50 дронами на борту
|Сделка по продаже «Челси» завершена. Клуб продан за 4,24 млрд фунтов