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Туск подал в отставку с поста главы Европейской народной партии
10:53 01.06.2022 |
Бывший глава Европейского совета Дональд Туск официально ушел с поста председателя Европейской народной партии (ЕНП).
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.
Выборы новых лидеров ЕНП проходят на съезде партии в Роттердаме со вторника по среду. Ожидается, что Туска заменит глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.
Туск занимает должность главы ЕНП с ноября 2019 года после завершения его срока в должности президента Европейского совета.
"Это были 900 дней, поразившие мир", - прокомментировал Туск свой срок в должности, имея в виду пандемию, Brexit, волну антиправительственных протестов в Беларуси и вторжение России в Украину.
Он добавил, что ЕНП должна возглавить возрождение Европы и ее основных ценностей.
В прошлом году Туск объявил о своем возвращении в польскую политику, чтобы возглавить "Гражданскую платформу" - партию, которую он основал в 2001 году и возглавлял до 2014 года и которая сейчас находится в оппозиции.
Хотя правила позволяли ему занимать две должности одновременно, он объявил, что покинет свой пост в ЕНП.
Европейская народная партия - объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая отдельные национальные христианско-демократические и консервативные партии и являющаяся крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы.
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