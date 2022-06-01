В ОПЕК рассматривают возможность исключить РФ из нефтяного соглашения из-за санкций, - WSJ

Некоторые члены ОПЕК рассматривают идею приостановки участия России в соглашении по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичное эмбарго в Европе начинают взрывать способность Москвы добывать больше нефти.

Об этом пишет WSJ.

Освобождение России от ее целей по добыче нефти может открыть путь для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других производителей в ОПЕК, чтобы добывать значительно больше нефти, поскольку вторжение в Украину привело к росту цен на нефть выше $100 за баррель.

Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объема добычи нефти, но теперь ожидается, что ее добыча в этом году упадет примерно на 8%.

13 членов ОПЕК и 10 стран-производителей, не входящих в организацию, включая РФ, должны встретиться 2 июня. Тогда должны одобрить увеличение ежемесячной добычи нефти, чтобы постепенно вернуться к пандемическому уровню.