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«Газпром» прекращает поставки газа в Данию и частично Shell Energy Europe
08:28 01.06.2022 |
Российский газовый монополист "Газпром" заявил о прекращении с 1 июня поставок ведущей датской компании Ørsted и, частично, Shell Energy Europe.
Заявление "Газпром экспорта" приводит российское ТАСС, пишет "Европейская правда".
В компании заявили, что приостанавливают поставки за отказ партнеров рассчитываться за газ в рублях - "до осуществления оплаты согласно порядку, установленному приказом президента РФ".
На днях Ørsted сообщала, что ожидает такой реакции российской стороны и подготовилась к ней.
Также в "Газпроме" заявили о приостановке поставок компании Shell Energy Europe по контракту на поставки в Германию по той же причине. Максимальный годовой объем поставок по этому контракту составляет 1,2 млрд кубометров.
Пока точно не известно, какие именно страны затронут последствия этого решения и насколько болезненными они могут стать.
"Газпром" на таких основаниях уже прекратил поставлять газ четырем членам ЕС - Польше, Болгарии, Финляндии и Нидерландам.
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