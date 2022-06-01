«Газпром» прекращает поставки газа в Данию и частично Shell Energy Europe

Российский газовый монополист "Газпром" заявил о прекращении с 1 июня поставок ведущей датской компании Ørsted и, частично, Shell Energy Europe.

Заявление "Газпром экспорта" приводит российское ТАСС, пишет "Европейская правда".

В компании заявили, что приостанавливают поставки за отказ партнеров рассчитываться за газ в рублях - "до осуществления оплаты согласно порядку, установленному приказом президента РФ".

На днях Ørsted сообщала, что ожидает такой реакции российской стороны и подготовилась к ней.

Также в "Газпроме" заявили о приостановке поставок компании Shell Energy Europe по контракту на поставки в Германию по той же причине. Максимальный годовой объем поставок по этому контракту составляет 1,2 млрд кубометров.

Пока точно не известно, какие именно страны затронут последствия этого решения и насколько болезненными они могут стать.

"Газпром" на таких основаниях уже прекратил поставлять газ четырем членам ЕС - Польше, Болгарии, Финляндии и Нидерландам.