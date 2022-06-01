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Немецкие компании стали платить России за газ по новой схеме
08:23 01.06.2022 |
Два немецких энергетических концерна Uniper и RWE изменили систему платежей за российский газ. Первая выплата произведена в конце мая, деньги переводятся "в евро в соответствии с новым механизмом оплаты", сообщили в компании Uniper во вторник, 31 мая, не уточняя деталей.
"Процедура была заранее согласована с правительством Германии и следует соответствующим директивам ЕС", позволяя выполнять контрактные обязательства, подчеркивается в сообщении крупнейшего покупателя российского газа в ФРГ.
В свою очередь, крупнейший в Германии поставщик электроэнергии RWE также заявил, что изменил свой способ оплаты в соответствии с новыми правилами и перечислил евро на российский счет. Ранее в компании заявили, что в России был открыт счет в евро для будущих платежей.
Указ Путина о новой схеме оплаты за газ
Ранее, 31 марта, указом Владимира Путина "Газпрому" было предписано принимать от компаний из "недружественных" стран платежи за трубопроводный газ только в рублях. От зарубежных компаний требовалось открыть два счета - валютный и рублевый - в "Газпромбанке". Покупатель газа должен переводить иностранную валюту на валютный счет, затем "Газпромбанк", продав валюту на Московской бирже, засчитывает вырученные рубли на рублевый счет.
Будут ли нарушены санкции?
В конце апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что "платежи в рублях являются нарушением санкций", если это не предусмотрено контрактами. Схему с открытием двух счетов в "Газпромбанке" в ЕС также считают противоречащей санкциям в отношении РФ.
В Брюсселе рекомендовали компаниям платить на счет в российском банке в евро или долларах и делать четкое заявление, что после такого перечисления они выполнили свои контрактные обязательства. Проблемы могут начаться у компаний только если они откроют второй, рублевый счет.
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