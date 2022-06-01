Сенатор США посетила Тайвань на фоне инцидента с самолетами КНР

Сенатор США Тэмми Дакворт во вторник, 31 мая, подтвердила американскую поддержку Тайваня в ходе своего визита в непризнанное государство после того, как десятки китайских самолетов пролетели через опознавательную зону тайваньского ПВО. Это второй визит Дакворт на Тайвань в 2022 году.

Встретившись с президентом Тайваня Цай Инвэнь, представительница американского Конгресса подчеркнула, что Вашингтон сохраняет с Тайбэем свои экономические и политические связи, а также тесные отношения в области безопасности.

Утром 1 июня Пекин заявил, что проводит военные учения в районе Тайваня, передает Reuters.

30 самолетов КНР вошли в опознавательную зону Тайваня

Накануне, 30 мая, министерство обороны Тайваня заявило, что 30 китайских самолетов вошли в опознавательную зону тайваньского ПВО, причем более 20 из них были боевыми истребителями. В ответ на это в наблюдательных целях в воздух были подняты самолеты ВВС Тайваня и приведены в боевую готовность системы противовоздушной обороны.

Это уже второй подобный инцидент в текущем году. 23 января в опознавательную зону вошли 39 китайских самолетов, напоминает AFP. Опознавательная зона ПВО не совпадает с воздушным пространством Тайваня, а значительно превышает его. Китай регулярно устраивает демонстрации силы, направляя свои самолеты в эту зону, чтобы держать в напряжении вооруженные силы Тайваня.

С точки зрения властей КНР, Тайвань - мятежная провинция, которая должна быть возвращена под контроль правительства в Пекине. Пролив, отделяющий Тайвань от материкового Китая, Пекин считает собственной территорией.

США не изменят политику в отношении КНР и Тайваня

Неделей ранее, 23 мая, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон не изменил своего политического курса в отношении Китая и Тайваня, после того, как в тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал оказать Тайваню военную помощь в случае, если Китай совершит против него вооруженную агрессию.

До сих пор США следовали в отношении Тайваня принципу "стратегической двусмысленности". С одной стороны, Вашингтон помогал Тайваню развивать свою обороноспособность. С другой, однако, не обещал однозначно прийти ему на помощь в случае войны.