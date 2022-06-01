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Сенатор США посетила Тайвань на фоне инцидента с самолетами КНР
08:19 01.06.2022 |
Сенатор США Тэмми Дакворт во вторник, 31 мая, подтвердила американскую поддержку Тайваня в ходе своего визита в непризнанное государство после того, как десятки китайских самолетов пролетели через опознавательную зону тайваньского ПВО. Это второй визит Дакворт на Тайвань в 2022 году.
Встретившись с президентом Тайваня Цай Инвэнь, представительница американского Конгресса подчеркнула, что Вашингтон сохраняет с Тайбэем свои экономические и политические связи, а также тесные отношения в области безопасности.
Утром 1 июня Пекин заявил, что проводит военные учения в районе Тайваня, передает Reuters.
30 самолетов КНР вошли в опознавательную зону Тайваня
Накануне, 30 мая, министерство обороны Тайваня заявило, что 30 китайских самолетов вошли в опознавательную зону тайваньского ПВО, причем более 20 из них были боевыми истребителями. В ответ на это в наблюдательных целях в воздух были подняты самолеты ВВС Тайваня и приведены в боевую готовность системы противовоздушной обороны.
Это уже второй подобный инцидент в текущем году. 23 января в опознавательную зону вошли 39 китайских самолетов, напоминает AFP. Опознавательная зона ПВО не совпадает с воздушным пространством Тайваня, а значительно превышает его. Китай регулярно устраивает демонстрации силы, направляя свои самолеты в эту зону, чтобы держать в напряжении вооруженные силы Тайваня.
С точки зрения властей КНР, Тайвань - мятежная провинция, которая должна быть возвращена под контроль правительства в Пекине. Пролив, отделяющий Тайвань от материкового Китая, Пекин считает собственной территорией.
США не изменят политику в отношении КНР и Тайваня
Неделей ранее, 23 мая, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон не изменил своего политического курса в отношении Китая и Тайваня, после того, как в тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал оказать Тайваню военную помощь в случае, если Китай совершит против него вооруженную агрессию.
До сих пор США следовали в отношении Тайваня принципу "стратегической двусмысленности". С одной стороны, Вашингтон помогал Тайваню развивать свою обороноспособность. С другой, однако, не обещал однозначно прийти ему на помощь в случае войны.
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