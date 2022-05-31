Канада ввела санкции против Кабаевой

Канада ввела новые санкции в ответ на вторжение президента России Владимира Путина в Украину.

Об этом говорится в заявлении канадского правительства, пишет "Европейская правда".

Новые санкции касаются 22 физических и 4 юридических лиц. Среди перечисленных физических и юридических лиц есть высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки.

В список санкций среди прочих попала Алина Кабаева, которую считают нынешней женой российского лидера.

Также санкции были введены против двух дочерей российского олигарха Михаила Фридмана.

"На каждое действие президента Путина, направленное на подрыв территориальной целостности Украины, Канада без колебаний примет соответствующие контрмеры. Канада будет неустанно добиваться ответственности за неоправданные действия российского режима. Мы поддерживаем Украину и ее народ", - заявила глава МИД Мелани Жоли.

В список юрлиц, против которых введены санкции, попали АО "Россельхозбанк", АО "Инвестторгбанк", АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" и ООО "Управляющая компания Российской венчурной компании".

Напомним, 13 мая Британия ввела санкции против бывшей жены Путина, его двоюродных братьев и Алины Кабаевой.