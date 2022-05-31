Турция покупает партии украденного украинского зерна, - SeaKrime

Российский балкер "Михаил Ненашев" после погрузки на зерновом терминале "Авлита" в оккупированном Россией Севастополе направился в порт Искендерун в Турции.

Об этом сообщается в публикации проекта SeaKrime на портале "Миротворец", передают Порты Украины.

"Уже во второй раз "Михаил Ненашев" идет с зерном из Севастополя в Турцию, в апреле журналистами SeaKrime был зафиксирован рейс Севастополь-Дериндже", - отмечается в публикации.

Нарушитель "Михаил Ненашев" пришел в Черное море 21 мая после неудачной попытки доставки партии пшеницы 27 тыс. тонн в Египет. После отказа египетской стороны принять это зерно, судно разгрузилось с выключенным АИС, вероятно, в порту Латакия в Сирии.

22 мая капитан судна "Михаил Ненашев" выключил АИС и направил ход в сторону Севастополя. Ночью с 22 на 23 мая судно зашло в Севастопольскую бухту и ошвартовалось у зернового стивидорного терминала компании "Авлита" (в российских реестрах оформлена как "Авал"). В ночь с 25 на 26 мая Михаил Ненашев вышел из оккупированного Севастополя и уже утром вышел на связь в АИС. Судно указывает статус "загружено" и порт назначения Искендерун (Турция).

"Итак, предпринимается попытка доставить зерно из оккупированного Севастополя в турецкий порт Искендерун. Снова это делает судно, принадлежащее компании "Крейн Марин Контрактор", входящей в структуру Объединенной судостроительной корпорации", - подчеркнули в SeaKrime.

Сообщается, что это не первый рейс судна "Михаил Ненашев" в турецкий порт. В апреле была зафиксирована доставка 27,5 тыс. тонн пшеницы из оккупированного Севастополя в порт Дериндже в Мраморном море.

Груз на судне "Михаил Ненашев" контрабандный, поскольку его перемещение через Государственную границу Украины в порту Севастополь не оформлено в соответствии с законом органами пограничной и таможенной служб Украины.

Кроме того, сейчас в порту Искендерун зерно из оккупированного Севастополя разгружает сирийское судно Finikia (флаг Сирия). А в турецкий порт Самсун судна "Надежда", "Вера" и "Сормовский-48" регулярно доставляют зерно из Керчи и Севастополя.

Турецкая Республика допускает массовые нарушения собственного Циркуляра №635/2017 палаты судоходства торгово-промышленной палаты, запрещающей морское торговое сообщение с оккупированным Крымом, отметили в SeaKrime.

Судно "Михаил Ненашев" принадлежит российской компании ООО "Крейн Марин Контрактор". Также в ее собственности находятся "Матрос Кошка" и "Матрос Позынич". Все три судна совершают регулярные рейсы по вывозу зерна из оккупированного Крыма в больших объемах. Компания "КМК" относится к судостроительному гиганту "Объединенная судостроительная корпорация", на который наложены международные санкции.