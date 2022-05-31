Финансовые новости
- |
- 31.05.22
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Газового эмбарго не будет в следующем пакете санкций ЕС против России – канцлер Австрии
15:32 31.05.2022 |
Европейский Союз не будет обсуждать газовое эмбарго в рамках следующего пакета санкций против России за войну против Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер, прибыв во второй день саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.
"Вчера было ясно, и сегодня я снова скажу: газовое эмбарго не будет темой. Олаф Шольц также четко заявил об этом", - сказал он журналистам.
"Газ - это совсем другое, чем нефть, когда речь идет о безопасности поставок. Российскую нефть гораздо проще компенсировать... Газ - это совсем другое, поэтому газовое эмбарго не будет вопросом в следующем пакете санкций", - добавил он.
После первого дня саммита, на котором лидеры согласовали нефтяное эмбарго за исключением поставок через трубопроводы, чиновники и дипломаты заявили, что прекратить закупку ЕС российского природного газа будет еще сложнее.
В то же время глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что главы государств и правительств ЕС преданны выполнению своих обязательств, взятых на саммите в Версале в марте, по прекращению десятилетий зависимости от российских энергоносителей.
Глава правительства Нидерландов Марк Рютте сказал, что лидеры подойдут к следующему раунду санкций по-другому, чтобы не зайти в тупик.
"Сегодня вечером я и другие просили, чтобы когда мы будем работать над седьмым пакетом, мы заранее обсудили все технические моменты, прежде чем начать обсуждать, как будут выглядеть фактические санкции", - сказал Рютте.
Между тем Россия начала самостоятельно обрезать поставки газа в ЕС: на этой неделе, в частности, "Газпром" заявил, что прекращает поставлять газ в Нидерланды.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро
|ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT
|Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ
|Кабмин планирует вернуть НДС на импортные товары – депутат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Турция покупает партии украденного украинского зерна, - SeaKrime
|Бразилия может приватизировать государственную нефтяную компанию Petrobras
|Газового эмбарго не будет в следующем пакете санкций ЕС против России – канцлер Австрии
|Кипр не дал согласие на запрет россиянам покупать недвижимость в Европе - СМИ
|Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине больше тяжелого вооружения
|Премьер Болгарии: мы получили исключение из нефтяного эмбарго до конца 2024 года
Это интересно
|Количество спама в криптоиндустрии выросло почти в 40 раз за два года
|Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году
|Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья
|Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров
|Мировые автопроизводители переходят с палладия на платину из-за ситуации вокруг России
|Bentley запускает спецсерию автомобилей для любителей комфорта, а не быстрой езды
|Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете