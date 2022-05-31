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Кипр не дал согласие на запрет россиянам покупать недвижимость в Европе - СМИ
15:28 31.05.2022 |
Из-за позиции Кипра из шестого пакета санкций против России исключили запрет россиянам покупать недвижимость в ЕС.
Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".
Агентство отметило, что спор об условиях нефтяного эмбарго ЕС также побудил другие государства-члены требовать исключений из предложенного пакета. По словам источников, Кипр добился исключения из пакета санкций пункта, запрещающего россиянам покупать недвижимость в ЕС.
Европейский редактор Радио Свобода Рикард Джозвяк также подтвердил эту информацию.
"Кипру также удалось снять запрет на покупку недвижимости в ЕС гражданами России. Как и другие пять пакетов санкций, этот полон пробелов", - написал он в Twitter.
На саммите 30 мая лидеры ЕС согласовали нефтяное эмбарго за исключением поставок через трубопроводы.
Венгрия до последнего противилась введению такого запрета, но на личной встрече Евросовета дала на нее согласие.
По оценке Bloomberg, из-за отказа от импорта российской нефти, о котором накануне договорились государства ЕС, Россия будет терять около $22 млрд в год.
Лидеры ЕС также договорились, что в шестом пакете санкций будет также отключение от SWIFT крупнейшего российского банка - Сбербанка.
Вместе с тем чиновники и дипломаты заявили, что прекратить закупку ЕС российского природного газа будет сложнее.
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