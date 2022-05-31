Премьер Болгарии: мы получили исключение из нефтяного эмбарго до конца 2024 года

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что для его страны будет сделано исключение в нефтяном эмбарго ЕС против России до конца 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BTV.

"Исключение для нашей страны будет расписано подробно в заключении, которое будет опубликовано за 2-3 дня" - сказал он.

"На самом деле мы будем единственной страной, имеющей доступ к портам, но для которой будет сделано ослабление из-за того, что наша нефтеперерабатывающая промышленность привыкла работать с российской нефтью", - пояснил Петков.

В то же время, он отметил, что сам факт, что ЕС придет в результате к запрету 90% российской нефти, является значительным шагом вперед.

Как сообщалось, Европейский Союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти - это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки - таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.