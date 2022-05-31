Финансовые новости
- |
- 31.05.22
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Премьер Болгарии: мы получили исключение из нефтяного эмбарго до конца 2024 года
14:09 31.05.2022 |
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что для его страны будет сделано исключение в нефтяном эмбарго ЕС против России до конца 2024 года.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BTV.
"Исключение для нашей страны будет расписано подробно в заключении, которое будет опубликовано за 2-3 дня" - сказал он.
"На самом деле мы будем единственной страной, имеющей доступ к портам, но для которой будет сделано ослабление из-за того, что наша нефтеперерабатывающая промышленность привыкла работать с российской нефтью", - пояснил Петков.
В то же время, он отметил, что сам факт, что ЕС придет в результате к запрету 90% российской нефти, является значительным шагом вперед.
Как сообщалось, Европейский Союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.
Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти - это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки - таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT
|Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ
|Кабмин планирует вернуть НДС на импортные товары – депутат
|Скандал вокруг Порошенко играет на руку противникам членства Украины в ЕС – евродепутат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине больше тяжелого вооружения
|Премьер Болгарии: мы получили исключение из нефтяного эмбарго до конца 2024 года
|Частичное нефтяное эмбарго может стоить РФ $22 миллиарда доходов, - Bloomberg
|Китай отправил в зону ПВО Тайваня 30 военных самолетов. На их перехват вылетали истребители
|Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1%, сильнее прогноза
|Китай намерен ускорить выпуск спецоблигаций для поддержки экономики
|Лидеры ЕС на июньской встрече рассмотрят заявку Украины на членство
Это интересно
|Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году
|Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья
|Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров
|Мировые автопроизводители переходят с палладия на платину из-за ситуации вокруг России
|Bentley запускает спецсерию автомобилей для любителей комфорта, а не быстрой езды
|Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете
|В США намерены запретить Google и Apple поддержку приложений, допускающих расчёты в цифровых юанях