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Частичное нефтяное эмбарго может стоить РФ $22 миллиарда доходов, - Bloomberg
13:12 31.05.2022 |
Россия может недополучить около $22 млрд доходов в результате согласованного накануне на саммите ЕС частичного нефтяного эмбарго.
Такие расчеты приводит Bloomberg.
Отмечается, что предложения ЕС запрещают морской экспорт российской нефти, в то же время откладывают ограничения на импорт по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит Венгрия.
Согласно подсчетам агентства, президент РФ Владимир Путин может потерять около $10 млрд в год от экспорта нефти, если ЕС все-таки примет это решение окончательно. Это связано с тем, что Россия будет вынуждена продавать свою нефть со скидкой в Азию, где она уже стоит на $34 за баррель дешевле Brent.
В то же время, прекращение поставок через северную ветвь нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию приведет к потере РФ еще $12 млрд, если исходить из объемов 2021 года и средней цены на нефть марки Urals в этом году в $85 за баррель, пишет агентство.
При этом Россия и дальше будет зарабатывать около $6 млрд на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветви "Дружбы".
В прошлом году Россия доставляла около 720 тыс. баррелей сырой нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы по своему магистральному трубопроводу. Еще 1,57 млн баррелей в день отправлялись в ЕС из балтийских, черноморских и арктических портов, пишет Bloomberg.
Как сообщалось, накануне лидеры Европейского Союза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти. По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции позволят сократить около 90% импорта российской нефти до конца года.
Также будущий пакет санкций против РФ предусматривает отключение от системы SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк", запрет трех государственных вещателей и санкции против ответственных за военные преступления в Украине.
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