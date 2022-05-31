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Китай отправил в зону ПВО Тайваня 30 военных самолетов. На их перехват вылетали истребители
12:49 31.05.2022 |
По заявлениям властей Тайваня, в течение понедельника Китай направил в воздушное пространство рядом с островом 30 боевых самолетов. На их перехват были тайваньские истребители. Это крупнейший подобный инцидент с января этого года.
Всего несколько дней назад президент США Джо Байден предостерег Китай от вторжения на Тайвань, заявив, что Вашингтон готов оказать острову военную помощь.
В последнем инциденте были задействованы 22 истребителя, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения и противолодочные самолеты, сообщило министерство обороны Тайваня.
Согласно карте, предоставленной министерством, китайские самолеты пролетели в районе к северо-востоку от островов Пратас, который является частью наблюдательной зоны ПВО Тайваня. Но при этом китайские истребители не вошли в воздушное пространство Тайваня, что было бы расценено как враждебный акт.
Наблюдательная зона ПВО - это территория за пределами территории страны и национального воздушного пространства, где иностранные самолеты идентифицируются, отслеживаются и контролируются в интересах национальной безопасности. Страны определяют границы этой зоны самостоятельно и технически она остается международным воздушным пространством.
По сообщениям властей острова, китайские самолеты уже более года регулярно залетают в эту зону. Тайвань называет это операциями в "серой зоне", цель которых - постоянно проверять боеготовность тайваньских сил ПВО.
Аналитики считают, что полеты китайских истребителей - очередное предостережение правительству Тайваня от официального провозглашения независимости.
При этом ранее в Пекине заявляли, что учения направлены на защиту его суверенитета.
"Игра с огнем"
Президент Байден упомянул о воздушных вторжениях во время своей поездки в Азию, завершившейся на прошлой неделе - его первого визита в регион в качестве президента.
По его словам, Китай "играет сейчас с огнем, летая так близко" к Тайваню, и США будут готовы ответить военными мерами, если Пекин вторгнется на остров.
Заявления Байдена можно интерпретировать как отступление от прошлой тактики "стратегической неопределенности" в отношении Тайваня, позволявшей США намеренно сохранять двусмысленность в отношении своей возможной реакции в случае нападения Китая на Тайвань. С одной стороны США придерживаются политики "одного Китая", согласно которой признают только одно правительство страны - расположенное в Пекине. С другой же - гарантируют Тайваню помощь, в случае если его безопасность окажется под угрозой.
На прошлой неделе китайские военные заявили, что недавно провели учения вокруг Тайваня в качестве предупреждения против "сговора" Тайбэя с Вашингтоном.
Последний инцидент совпал по времени с необъявленным визитом в Тайбэй американского сенатор Тэмми Дакворт, прибывшей на остров, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и торговли с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
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