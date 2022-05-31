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Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1%, сильнее прогноза
12:42 31.05.2022 |
Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 8,1% в годовом выражении после роста на 7,4% в апреле, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.
Это максимальный показатель за всю историю подсчетов.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост цен в текущем месяце на 7,7%. Консенсус-прогноз, составленный агентством Bloomberg, предусматривал подъем на 7,8%.
Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза. Это может стать дополнительным аргументом в пользу повышения ключевых процентных ставок в еврозоне. Следующее заседание ЕЦБ состоится 9 июня.
Высокая инфляция обусловлена главным образом продолжившимся повышением цен на энергоносители, составившим 39,2% в годовом выражении после подъема на 37,5% в апреле. Такая тенденция может продолжиться на фоне согласованного странами ЕС частичного эмбарго на поставки российской нефти.
Продукты питания, алкоголь и табак в текущем месяце подорожали на 7,5% против 6,3% месяцем ранее, промышленные товары - на 4,2% против 3,8%. Стоимость услуг выросла на 3,5% по сравнению с 3,3% в апреле.
Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в мае увеличились на 3,8% в годовом выражении после повышения на 3,5% в предыдущем месяце. Экономисты в среднем ожидали сохранения показателя на апрельском уровне.
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