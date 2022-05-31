Китай намерен ускорить выпуск спецоблигаций для поддержки экономики

Министерство финансов Китая обратилось к местным органам власти с просьбой ускорить выпуск облигаций специального назначения, чтобы оказать дополнительную поддержку экономике.

Размещение таких бумаг, средства от продажи которых идут на финансирование инфраструктурных проектов под контролем правительства, в этом году должно "в основном завершиться" до конца июня, заявил Минфин. Это позволит использовать полученные деньги до конца августа.

В заявлении министерства финансов сообщается, что по состоянию на 27 мая местные органы власти выпустили облигации специального назначения на сумму 1,85 трлн юаней ($277,73 млрд), что на 1,36 трлн юаней больше, чем на ту же дату прошлого года. Данный объем составляет 54% от годовой квоты, отмечает The Wall Street Journal.

Также Минфин подтвердил намерение снизить налог на покупку транспортных средств, что, как ожидается, позволит сэкономить до 60 млрд юаней в этом году и увеличить продажи автомобилей.