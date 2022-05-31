Референдум об объединении Южной Осетии с РФ отложен

Российский танк в столице Южной Осетии Цхинвали (2008 год)

Назначенный на 17 июля референдум по вопросу об объединении непризнанной республики Южная Осетия с Российской Федерацией отложен, "учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум". Об этом говорится в указе президента самопровозглашенной Южной Осетии Алана Гаглоева, обнародованном в понедельник, 30 мая.

Своим указом Гаглоев, занявший свой пост после инаугурации 24 мая, отменил действие указа предыдущего президента Анатолия Бибилова от 13 мая, которым был назначен референдум. В указе Гаглоева также сказано, что необходимо "безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов", касающихся интеграции Южной Осетии и РФ.

В Москве открестились от референдума в Южной Осетии

Ранее, 24 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не предпринимает никаких шагов по организации южноосетинского референдума. Инициативу по проведению референдума следует доработать юридически, в том числе "подумать над формулировками", подчеркнул тогда Песков.

26 августа 2008 года, вскоре после так называемой "пятидневной войны" в Грузии, тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. С тех пор руководство Южной Осетии неоднократно заявляло о планах проведения референдума о вхождении в состав России. Помимо России, независимость Южной Осетии от Грузии признают только несколько стран мира.