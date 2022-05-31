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Работу на российском рынке свернули 1037 компаний
08:19 31.05.2022 |
По состоянию на 29 мая работу на российском рынке свернули уже 1037 компаний, 438 - сократили текущие операции и приостановили новые инвестиции, еще 590 - продолжают деятельность в России.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные исследования KSE Institute в рамках проекта «Самосанкции» (SelfSanctions).
Отмечается, что компании, объявившие о полном выходе из России, имели $32,5 млрд. годового дохода и $19,9 млрд. капитала. Компании, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели годовой доход в размере $58,7 млрд. и $32,7 млрд. капитала. ТОП-70 компаний - крупнейших налогоплательщиков - платили $20,2 млрд налогов в год.
«Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в РФ, резко рос до середины марта, то в течение последнего месяца соотношение уходящих или остающихся практически не меняется. Хотя мы все еще видим периодический рост удельного веса тех компаний, которые остаются на рынке РФ. Более половины (50,2%) компаний заявили о выходе с рынка РФ, 28,6% - все еще присутствующие на нем», - уточнили специалисты.
В KSE отметили, что, несмотря на давление, на российском рынке продолжают оставаться крупнейшие сельскохозяйственные западные компании: Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill и Louis Dreyfus (Большая Четверка в с/х или ABCDs). Они ссылаются на гуманитарные предпосылки. Экономические санкции, введенные ЕС, США и другими странами, тоже не касаются сельскохозяйственной продукции из-за гуманитарных проблем и продовольственной безопасности.
Как сообщалось, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину KSE Institute запустил аналитический проект, получивший название «Самосанкции» (или SelfSanctions). Он направлен на сбор данных об иностранных компаниях, работающих на российском рынке и ограничивающих или прекращающих свою деятельность.
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