Санкции против РФ затронули более 86 процентов российских компаний

Действующие против России санкции затронули 86,8 процента российских компаний, следует из "Мониторинга текущего состояния бизнеса" - доклада, который подготовил аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщает "Интерфакс" во вторник, 31 мая.

Как следует из этого документа, 77,4% затронутых введенными санкциями компаний смогли к ним адаптироваться или рассчитывают это сделать, "а вот 11,7% этого сделать не сумели, и останавливают бизнес - полностью или частично". 67,1% опрошенных заявили, что ощущают результаты экономического спада.

Лишь 10,4% опрошенных в рамках исследования предпринимателей заявили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти. Среди проблем, влияющих на бизнес, 62,2% респондентов назвали спад спроса, "далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту".

Более 50% считают, что правительство РФ недостаточно делает для работы бизнеса в условиях санкций, 35% считают действия властей "спокойными и эффективными". "Мониторинг однозначно показывает, что большая часть бизнеса воспринимает текущую реакцию правительства на изменения как недостаточную. Преодолеть проблемы можно только путем кардинальных реформ, изменением самой модели развития", - заявил Борис Титов.

Эмбарго на нефть из России

Ранее, 30 мая, сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не ожидает компромисса по эмбарго на российскую нефть на двухдневном саммите ЕС, начавшемся в Брюсселе. Однако в тот же день глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что достигнуто "согласие касательно запрета на экспорт российской нефти в ЕС".

"Это немедленно покрывает более двух третьих нефтяного импорта из России, перерезая огромный источник финансирование ее военной машины", - написал Мишель в Twitter. Как известно, около двух третьих российской нефти поставляется в ЕС танкерами, а одна треть - по нефтепроводу "Дружба".