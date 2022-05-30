Российский концерн "Газпром" прекращает поставки газа в Нидерланды, сообщил нидерландский газовый трейдер GasTerra. "Газпром" не поставит с 31 мая по 30 сентября 2 млрд кубометров газа в соответствии с контрактом, заявила компания в Гронингене в понедельник, 30 мая.

По ее данным, причиной является отказ Нидерландов выполнять требование РФ об оплате за российский газ в рублях. GasTerra также сообщила, что перебоев с газоснабжением в королевстве не ожидается, поскольку газ уже закуплен у других поставщиков. Контракт с "Газпромом" истекает 1 октября, указывается далее.

Ранее Россия прекратила в одностороннем порядке поставки газа в ряд других европейских стран после отказа европейцев платить за поставляемый им российский газ в рублях. Данное требование Кремль выдвинул через месяц после начала российского вторжения в Украину. 31 марта президент Владимир Путин подписал указ, по которому "недружественные страны" для получения российского газа должны открыть счета в "Газпромбанке". Евросоюз и государства G7 отклонили это требование. В апреле "Газпром" прекратил поставки в Польшу и Болгарию, несмотря на действующие контракты, в мае - в Финляндию.