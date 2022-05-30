«Политические цены». Россия будет поставлять Сербии газ по 400 долларов

Пока европейские страны либо отказываются от российского газа, либо сокращают его поставки, Сербия договаривается о новом контракте. Цены за поставки, судя по заявлениям сербских чиновников, будут существенно ниже рыночных - 400 долларов за тысячу кубометров. "Газпром" из-за этого недополучит в год сотни миллионов долларов прибыли - такова цена лояльности, считают эксперты.

Новую стоимость российского газа для Сербии объявила вице-премьер страны Зорана Михайлович в эфире канала TV Happy: "Это около $400, то есть в 3-4 раза ниже, чем у других стран, которые покупают газ на рынке".

Накануне президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич по телефону обсудили новый контракт на поставку газа. Сербия остается одной из немногих европейских стран, где все еще работает "газовая дипломатия": стране по-прежнему нужен российский газ и она хочет получать его дешево. 31 мая истекает контракт, по которому "Газпром" поставляет в Сербию газ всего по 270 долларов за тысячу кубометров.

Россия и Сербия заключают новый контракт в условиях, когда другие европейские страны отказываются от поставок российского газа. В конце марта Владимир Путин распорядился перевести в рубли оплату поставок российского газа "недружественным странам", обязав тех заводить счета в российском "Газпромбанке". Официально от поставок газа из-за несогласия с этой схемой уже отказались Польша, Болгария, Финляндия и Дания.

Европейцы в рамках нового пакета санкций обсуждают эмбарго на поставки российской нефти и более быстрое сокращение зависимости от российского газа. Но пока договориться об этом за несколько недель переговоров они не смогли.

"Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", - лаконично описали итоги встречи на сайте Кремля. Вучич же заявил, что 2,2 млрд кубометров газа в год Россия будет поставлять по "наиболее благоприятной цене на территории Европы".

Сербия, по словам Вучича, попросила также поставлять ей дополнительно 800 млн кубических метров газа в год. Михайлович добавила, что стороны согласовывают цены на эти объемы.

Дешевый газ в обмен на отсутствие санкций

Сейчас Россия заключает контракты с крупными европейскими потребителями вроде Германии и Италии где-то по 800 долларов за тысячу кубометров. Цены, которые ниже, - это "политические цены", считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

"Так называемым дружественным странам цены идут с дисконтом. Это, скорее, элемент дипломатии - не столько "Газпрома", сколько всей Российской Федерации, которая через дисконт в ценах на газ приобретает какие-то политические дивиденды. Например, Сербия не участвует в санкциях против России", - поясняет Суверов. Он приводит в пример Беларусь, которой Россия поставляет газ по 129 долларов за тысячу кубометров.

Сербия действительно остается единственной страной-кандидатом на членство в ЕС, не присоединившейся к западным санкциям против России. Вучич неоднократно говорил, что не поддерживает введение санкций против Москвы. Это "поставит национальные интересы под угрозу", объяснял он.

За это Вучича критиковали европейские и американские политики. Зато российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал эти решения "разумными".

Сербский политолог Владимир Трапара, сотрудник Института международной политики и экономики в Белграде, считает, что "сопротивление Сербии западному давлению и отказ вводить санкции против России не останется незамеченным в Москве". По его словам, цена на газ напрямую зависит от способности Белграда убедить Москву, что санкций не будет.

Переговоры, по словам Трапары, могло осложнить то, что Сербия в ООН проголосовала за декларацию, осуждающую агрессию России против Украины и призывающую к прекращению войны. Но Вучич позже объяснял, что голосование за декларацию в ООН не повлечет введение санкций со стороны Сербии.

Судя по цене в новом контракте, Москва вполне поверила в это.

Сколько недополучит "Газпром"

Цена в 270 долларов за тысячу кубометров, по которой сейчас "Газпром" поставляет газ в Сербию, покрывает издержки компании и позволяет заработать прибыль, считает Суверов.

Он оценивает рыночную цену российского газа в 800 долларов за кубометр. Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов считает, что рыночная цена чуть ниже - 600-700 долларов за кубометр.

Поставки по цене ниже рыночной - даже по 400 долларов за кубометр - приводят к недополученной выгоде (то есть компания могла бы получить больше, но не получила).

"Поставка газа в Сербию по цене в 270 долларов означает недополученную выгоду в $330-430 за тысячу кубометров. При объеме поставок в 2 млрд кубометров это транслируется в $700-900 млн в год", - подсчитал Салихов в беседе с Би-би-си. При новой цене на газ недополученная выгода может быть чуть ниже, но все равно сохраняется.

"Контракты по более низким ценам подрывают возможность как больших дивидендов, так и инвестпрограммы компании", - объясняет Сергей Суверов. Они, по словам эксперта, влияют на рентабельность бизнеса, его инвестиционную привлекательность, котировки акций и другие параметры.

Однако тут стоит сделать поправку на существующую ситуацию. Салихов напоминает, что расчеты недополученной выгоды строятся на предположении, что в Европе кто-то был бы готов купить эти же объемы газа по более высоким ценам. "По сути сейчас такой альтернативы нет", - считает он.

Суверов напоминает, что инвестиционная программа "Газпрома" и так будет сокращаться по самым крупным странам. Да и Сербия для "Газпрома" - не самый крупный рынок, поэтому на прибыль корпорации это заметно не повлияет.

Как Сербия зависит от России?

"Фактически весь сектор энергетики Сербии находится под контролем России", - говорит Елена Йовичич, экономист Института экономических наук в Белграде. И это действительно так.

В 2009 году "Газпром нефть" стала мажоритарным владельцем компании под названием "Нефтяная промышленность Сербии" (НИС). Сейчас доля "Газпром нефти" в этой компании составляет 56%.

НИС - это бывшая государственная компания, которая в 2005 году была реструктурирована, и часть ее продана российским акционерам. При этом Сербия создала новую государственную нефтяную компанию - "Сербиягаз", которая на 100% принадлежит государству.

"НИС-Газпром нефть" занимается разведкой, добычей и переработкой нефти, эксплуатируя нефтяные и газовые месторождения не только в Сербии, но и в соседних Румынии и Боснии и Герцеговине.

Компания управляет известной на Балканах сетью автозаправочных станций под брендами NIS Petrol и Gazprom, которых больше 400.

Россия профинансировала строительство подземного хранилища газа "Банатский двор", которое открылось в 2011 году и стало одним из крупнейших в Юго-Восточной Европе. Сейчас "Газпром" является совладельцем "Банатски Двор Д.О.О" - компании, управляющей хранилищем вместе с государственным "Сербиягазом".

Сербские экономисты подчеркивают, что для Сербии поставки со скидкой принципиально важны еще и из-за бюджетных ограничений.

"Если Сербии платить по рыночной цене, это составит около трех миллиардов долларов в год - почти четверть государственного бюджета страны", - отмечает Елена Йовичич.