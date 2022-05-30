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Запасы драгметаллов в российских банках сократились на 20% за два месяца
18:16 30.05.2022 |
Запасы драгоценных металлов в пересчете на золото в российских банках за 2 месяца (февраль-март) сократились на 20%.
Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка России.
Так, на 1 апреля остатки на счетах составляли 227,3 млрд рублей - это минимум с августа 2019 года.
При этом, объем вложений за 2 месяца снизился на 20,2 млрд. рублей, или на 17,2%.
В пересчете на золото падение выражено еще сильнее. По расчетам РБК, до 1 апреля в банках хранилось 43,8 т аффинированного золота, что на 11,4 т (20,7%) меньше чем за два месяца до этого. Основное падение пришлось на февраль - на 10,8 т, тогда как в марте сокращение составляло всего 0,6 т.
Как пишет РБК, участники рынка назвали причиной сокращения запасов золота активизацию экспортных операций.
В начале февраля участники рынка могли свободно вывозить золото за границу и "ожидая санкций, продавали остатки", а в марте подобного сбыта уже не было, рассказал представитель Совкомбанка.
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