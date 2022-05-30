В Британии хотят отложить закрытие угольных электростанций

Министр торговли и промышленности Британии Кваси Квартенг обратился к владельцам британских угольных электростанций в Дракси, Ратклиффе и Вест-Бертоне с просьбой отложить запланированное закрытие в сентябре.

Об этом сообщает Sky News.

Запрос был сделан в свете вторжения России в Украину, сказал представитель правительства.

Согласно сообщениям, министров предупредили о потенциальном отключении электроэнергии в шести миллионах домохозяйств этой зимой.

"Это совершенно правильно, что мы исследуем широкий спектр вариантов для дальнейшего укрепления нашей энергетической безопасности и внутреннего снабжения, чтобы снизить затраты в долгосрочной перспективе", - сказал представитель правительства.

"Несмотря на то, что дефицита поставок нет, нам может понадобиться сделать наши оставшиеся угольные электростанции доступными, чтобы обеспечить дополнительную резервную электроэнергию следующей зимой, если это потребуется. Нашим твердым обязательством остается прекращение использования угольной энергии до октября 2024 года", - добавил он.

Правительственное моделирование худшего сценария предполагает серьезный дефицит газа зимой, если Россия прекратит поставки в страны ЕС.

Ранее Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплаты в рублях, затем такое же решение было принято по Финляндии.