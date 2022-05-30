Финансовые новости
- |
- 30.05.22
- |
- 22:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
В Британии хотят отложить закрытие угольных электростанций
18:11 30.05.2022 |
Министр торговли и промышленности Британии Кваси Квартенг обратился к владельцам британских угольных электростанций в Дракси, Ратклиффе и Вест-Бертоне с просьбой отложить запланированное закрытие в сентябре.
Об этом сообщает Sky News.
Запрос был сделан в свете вторжения России в Украину, сказал представитель правительства.
Согласно сообщениям, министров предупредили о потенциальном отключении электроэнергии в шести миллионах домохозяйств этой зимой.
"Это совершенно правильно, что мы исследуем широкий спектр вариантов для дальнейшего укрепления нашей энергетической безопасности и внутреннего снабжения, чтобы снизить затраты в долгосрочной перспективе", - сказал представитель правительства.
"Несмотря на то, что дефицита поставок нет, нам может понадобиться сделать наши оставшиеся угольные электростанции доступными, чтобы обеспечить дополнительную резервную электроэнергию следующей зимой, если это потребуется. Нашим твердым обязательством остается прекращение использования угольной энергии до октября 2024 года", - добавил он.
Правительственное моделирование худшего сценария предполагает серьезный дефицит газа зимой, если Россия прекратит поставки в страны ЕС.
Ранее Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплаты в рублях, затем такое же решение было принято по Финляндии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин планирует вернуть НДС на импортные товары – депутат
|Скандал вокруг Порошенко играет на руку противникам членства Украины в ЕС – евродепутат
|«Ненужный» Конституционный суд. Зачем заместитель Ермака подставляет Зеленского
|Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ
|Запасы драгметаллов в российских банках сократились на 20% за два месяца
|В Британии хотят отложить закрытие угольных электростанций
|Глава МИД Франции анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar в скором времени
|Байден: США не будут передавать Украине ракеты, «способные ударить по России»
|Послы ЕС в очередной раз не согласовали шестой пакет санкций - СМИ
Это интересно
|Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете
|В США намерены запретить Google и Apple поддержку приложений, допускающих расчёты в цифровых юанях
|У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay
|Tesla работает над батареями сроком службы 100 лет
|Maserati представила спайдер MC20 Cielo с крышей из стекла
|Электромобилям предрекли подорожани
|Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны