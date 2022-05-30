Байден: США не будут передавать Украине ракеты, «способные ударить по России»

Власти США не собираются поставлять Украине ракетные системы, которые Киев мог бы использовать для ударов по России, заявил в понедельник президент США Джо Байден.

"Мы не будем отправлять Украине ракетные системы, которые могут бить по территории России", - приводят его слова американские СМИ.

Байден не уточнил, о каких именно ракетах идет речь. Однако, как отмечается в сообщениях, он так ответил на вопрос журналиста по поводу ракет большой дальности.

По данным источников Politico, администрация Байдена рассматривает предоставление Украине установок только с такими боеприпасами, которые позволяют использовать их как реактивные системы залпового огня, а не оперативно-тактические ракетные комплексы. Дальность этих боеприпасов – от 30 до 70 километров.