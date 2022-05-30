Послы ЕС в очередной раз не согласовали шестой пакет санкций - СМИ

Постоянные представители государств-членов ЕС на встрече в понедельник снова не смогли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Встреча послов ЕС завершена. В выводах Европейской комиссии могут быть определенные изменения в отношении санкций, которые будут обсуждаться лидерами ЕС, но до согласования шестого пакета санкций еще очень далеко. Слишком много исключений и отступлений", - отметил Джозвяк.

Дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главным препятствием есть невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.

В воскресенье стало известно, что Еврокомиссия попытается предложить компромиссный вариант - запретить морскую нефть из России, одновременно откладывая ограничения на импорт из ключевого нефтепровода.

Такое предложение должно было дать больше времени Венгрии, выступающей против эмбарго, на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергии. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.

Однако на встрече послов ЕС 29 мая согласовать санкционный пакет ЕС не удалось.

На этом фоне министр экономики Германии Роберт Габек выразил опасение, что единство Европейского Союза "начинает рушиться" накануне саммита лидеров блока.