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У НАТО больше нет ограничений на размещение войск в Восточной Европе – заместитель генсека
12:49 30.05.2022 |
После нападения России на Украину НАТО больше не связан прошлыми обязательствами воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоане агентству AFP, пишет "Европейская правда",
По его словам, своим вторжением в Украину Москва "лишила какого-либо содержания" Основополагающий акт НАТО-Россия и прекратила диалог с Альянсом.
Согласно договору 1997 года, призванному перезагрузить отношения между Россией и Альянсом, обе стороны согласились работать над "предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания обычных вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу".
"Они приняли решение, в котором обязались не нападать на соседей, что они делают сейчас, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует через Россию", - сказал во время выступления в Вильнюсе Джоане.
По его словам, Россия фактически отошла от договора 1997 года.
"Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочные позиции на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен Статьей 5 и нашими союзниками", - добавил заместитель генсека НАТО.
Джоане не сообщил подробностей о новом запланированном развертывании, но сказал, что ожидает "надежного, гибкого и стойкого присутствия".
На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война между Россией и Украиной перешла в "войну на истощение" и никто не может с уверенностью спрогнозировать, как и когда она закончится.
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