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В Германии согласовали детали создания спецфонда для Бундесвера на 100 млрд евро
12:46 30.05.2022 |
Правящая коалиция Германии договорилась с оппозиционным консервативным блоком ХДС/ХСС об основных деталях создания специального фонда Бундесвера, предусматривающего расширение финансирования немецкой армии на 100 млрд евро.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации DW.
Утверждение спецфонда предусматривает крупномасштабный заказ вооружений.
"Инициатива по ускорению закупок будет выдвинута немедленно, до летних парламентских каникул", - отметили представители правительства и оппозиции в совместном заявлении вечером в воскресенье, 29 мая, после более чем трехчасовых переговоров.
Для создания спецфонда необходимо вносить изменения в Конституцию, поскольку для фонда будут привлекаться кредиты, а Основной закон Германии фактически запрещает осуществлять новые структурные заимствования.
Для внесения поправки в Основной закон необходимо большинство в две трети голосов в Бундестаге и Бундесрате, которое правящая коалиция не могла получить самостоятельно без участия оппозиции.
Как сообщил министр финансов Кристиан Линднер, в Конституции планируется указать об "особом исключительном характере" этих расходов на нужды Бундесвера.
Канцлер Олаф Шольц объявил о создании специального фонда Бундесвера на 100 млрд евро и соблюдении так называемой двухпроцентной цели НАТО, которая должна быть достигнута в среднем через несколько лет, 27 февраля - после того, как Россия вторглась в Украину.
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