КНДР сообщила о более 100 тыс. новых случаях лихорадки за минувшие сутки

Число новых случаев лихорадки в Северной Корее впервые за три дня превысило 100 тыс., сообщает в понедельник ЦТАК.

По информации государственного чрезвычайного штаба по предотвращению эпидемий, за минувшие сутки было зарегистрировано более 100 тыс. 710 человек с лихорадкой, что на 11 тыс. 210 случаев больше, чем днем ранее, отмечает агентство.

Сообщается об одном летальном исходе.

Всего за время эпидемии лихорадки, которую зарубежные эксперты называют коронавирусной инфекцией, по состоянию на вечер воскресенья в Северной Корее зафиксировано 3 млн. 549 тыс. 590 случаев заболевания, излечились 3 млн 360 тыс. 990 человек. Число погибших достигло 70 человек.

Тем временем, как сообщает южнокорейское медиа "Ренхап", многочисленные источники в Китае заявили, что по состоянию на полдень воскресенья карантин в Пхеньяне был частично ослаблен.

12 мая Северная Корея сообщила о первом заболевшем COVID-19 в стране. До этого два года, которые длится пандемия коронавируса, Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заболевания.