Финансовые новости
- |
- 30.05.22
- |
- 16:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Инвесторы не получили платежи по двум выпускам евробондов РФ - Bloomberg
13:41 30.05.2022 |
Инвесторы не получили купонные платежи по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036" в долларах и евро - по состоянию на вечер пятницы средства до держателей не дошли, сообщило агентство Bloomberg.
Выплаты по этим выпускам еврооблигаций приходились на 27 мая. Но 25 мая истекал срок действия лицензии OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам России, а американский Минфин заранее сообщил, что продлевать ее, скорее всего, не будет.
Российский Минфин 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, перечислил средства платежному агенту по этим выпускам - НРД - и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. В пятницу вечером НРД сообщил, что полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам.
Условия обоих выпусков еврооблигаций РФ предполагают 30-дневный льготный период, в течение которого ситуация с платежами может быть исправлена.
Купонный платеж по выпуску с погашением в 2026 году составляет $71,25 млн, по выпуску с погашением в 2036 году - 26,5 млн евро.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин планирует вернуть НДС на импортные товары – депутат
ТОП-НОВОСТИ
|Скандал вокруг Порошенко играет на руку противникам членства Украины в ЕС – евродепутат
|«Ненужный» Конституционный суд. Зачем заместитель Ермака подставляет Зеленского
|Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа
|Регистрация налоговых накладных возобновится 27 мая – глава комитета Рады Гетманцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Послы ЕС в очередной раз не согласовали шестой пакет санкций - СМИ
|Германия заморозила около 143 млн евро российских активов
|Словакия передаст Украине восемь САУ Zuzana 2
|Инвесторы не получили платежи по двум выпускам евробондов РФ - Bloomberg
|Яхты подсанкционных россиян отключают систему идентификации, скрываясь от ареста - СМИ
|Оккупанты планируют реализовать похищенную в Мариуполе металлопродукцию в страны Африки и Азии, - «Метинвест»
Это интересно
|Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете
|В США намерены запретить Google и Apple поддержку приложений, допускающих расчёты в цифровых юанях
|У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay
|Tesla работает над батареями сроком службы 100 лет
|Maserati представила спайдер MC20 Cielo с крышей из стекла
|Электромобилям предрекли подорожани
|Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны