Большинство поляков недовольны ситуацией в стране - опрос

Около двух третей поляков считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, об этом результаты майского опроса Kantar Public.

Только 19% поляков положительно оценивают ситуацию в стране. Отрицательно же - 63%.

В частности, 36% респондентов считают, что материальные условия жизни в стране в ближайшие три года не изменятся, тогда как ее ухудшения ожидают 64% (из них значительного ухудшения - 16%).

Только 24% поляков считают, что экономика страны развивается. 68% поражают, что он находится в кризисе (из них 28% - в тяжелом).

"Поляки несколько хуже, чем в апреле, оценивают, в первую очередь, показатели, связанные с экономикой: состояние экономики и 3-летний прогноз материальных условий жизни населения. Эти падения, безусловно, связаны с ростом инфляции и процентных ставок",- утверждает социолог Анна Тшаальская.