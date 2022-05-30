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Большинство поляков недовольны ситуацией в стране - опрос
08:18 30.05.2022 |
Около двух третей поляков считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, об этом результаты майского опроса Kantar Public.
Только 19% поляков положительно оценивают ситуацию в стране. Отрицательно же - 63%.
В частности, 36% респондентов считают, что материальные условия жизни в стране в ближайшие три года не изменятся, тогда как ее ухудшения ожидают 64% (из них значительного ухудшения - 16%).
Только 24% поляков считают, что экономика страны развивается. 68% поражают, что он находится в кризисе (из них 28% - в тяжелом).
"Поляки несколько хуже, чем в апреле, оценивают, в первую очередь, показатели, связанные с экономикой: состояние экономики и 3-летний прогноз материальных условий жизни населения. Эти падения, безусловно, связаны с ростом инфляции и процентных ставок",- утверждает социолог Анна Тшаальская.
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