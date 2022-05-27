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Китай закрыл воздушное пространство для угнанных Россией самолетов
22:58 27.05.2022 |
Управление гражданской авиации Китая (CAAC) сообщило о закрытии воздушного пространства страны для самолетов Boeing 757 российской грузовой авиакомпании "Авиастар-ТУ".
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник в одной из логистических компаний.
Речь идет о пяти самолетах с "двойной регистрацией", которые "не отвечают требованиям ICАО (Международная организация гражданской авиации - ред.)", процитировал собеседник сообщения CAAC.
Он добавил, что если рейсы в Китай не прекратятся, авиакомпания столкнется "с соответствующими штрафными санкциями".
По данным сервиса Airfleets, все пять упомянутых Boeing имеют российскую регистрацию, хотя еще в начале марта они были зарегистрированы на Бермудских островах. Из данных FlightRadar24 следует, что четыре из них за последнюю неделю летали в Китай. В парке "Авиастар-ТУ" шесть Boeing 757 и еще три Ту-204.
В конце апреля США в рамках санкций временно отозвали экспортные привилегии у "Авиастар-ТУ". Таким образом, компанию лишили доступа к продукции из США, а также реэкспорта американских товаров из других стран. Ранее в апреле авиакомпания попала под санкции ЕС.
Как сообщалось, ранее Россия отказалась возвращать владельцам самолеты, которые российские авиакомпании использовали на условиях лизинга, переведя их в собственный реестр. Для этого власти РФ приняли специальное законодательство, опасаясь, что российские авиакомпании не смогут выполнять полеты без воздушных судов мировых производителей. При этом 78 самолетов российских перевозчиков арестовали за границей.
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