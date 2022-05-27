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В Литве прошла секретная конференция, где обсуждали сценарии России без Путина – Bild
17:51 27.05.2022 |
В Литве состоялась секретная конференция, на которой обсуждали, как использовать вторжение России в Украину для отстранения от власти президента РФ Владимира Путина.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild.
На встречу приехали около 70 участников - бывшие ведущие политики, эксперты, журналисты и правозащитники, в том числе давно живущие за рубежом россияне.
Корреспондент издания побывал на собрании, организованном министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Он отмечает, что на закрытом форуме участники не сдерживались в высказываниях.
"Путин принес в Россию путинизм так же, как Гитлер сделал фашизм социально приемлемым в Германии. Вот почему сегодня к рейху Путина нужно относиться, как к немецкому рейху в годы войны с 1939 по 1945 год. Немцев угнетал Гитлер, так же, как россиян угнетает Путин, но оба народа облегчили это своим деспотам", - сказал один участник из Санкт-Петербурга.
"Русский мир" - это расистская идеология, люди на Западе не отдают себе в этом отчет, - говорил один из участников. "Путин считает, что россияне этнически выше украинцев, поэтому он имеет право отбирать у украинцев дома и подчинять их. Поэтому нужна "депутинизация" России, и как можно скорее", - сказал другой участник.
На конференции обсуждали три возможных сценария "депутинизации".
Первый и самый оптимистический сценарий: "Россия станет большой Украиной". Трещины в режиме приводят к концу нынешнего режима, проводятся демократические выборы, и Россия развивается по украинскому пути. Но это очень маловероятно.
Сценарий второй: Путина свергают его генералы в армии и спецслужбах, а на смену приходит новый, менее воинственный режим. Собравшиеся также видят в этом возможность для России. "Любые изменения - это шаг вперед в нынешней ситуации", - сказал один из участников.
Сценарий ужаса: "восстание снизу". Если "невежественные массы" восстанут против режима страха, отчаяния и бедности, возникнут условия, подобные войне, начнутся уличные бои во всех городах, а Россия распадется на многие республики.
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