Швеция и Финляндия не добились прогресса в переговорах с Турцией по членству в НАТО - СМИ

Недавние переговоры Турции с делегациями Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО не привели к существенным сдвигам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", передает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с переговорами.

"Это не простой процесс. Им (Швеции и Финляндии. - Ред.) нужно принять конкретные меры, что не будет просто. Переговоры будут продолжаться. Но дата, похоже, не будет близкой", - отметил приближенный к Анкаре собеседник.

Еще один источник издания отметил, что стороны в ходе переговоров не достигли "четкого прогресса" и не договорились о дате следующей встречи. При этом сам разговор, длившийся пять часов, собеседник характеризует как "сердечный".

По данным агентства, Турция не верит, что до саммита НАТО в Мадриде 29-30 июня сможет достичь договоренности со Швецией и Финляндией.

Переговоры шведской и финской делегаций с представителями Турции в Анкаре прошли 25 мая. По их итогам Анкара публично отметила положительное отношение к отмене эмбарго на экспорт оружия со стороны Финляндии и Швеции.

Турция блокирует рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Анкара требует "конкретных гарантий" от Швеции относительно организаций курдов и гюленистов, которые Турция считает террористическими, в частности, прекращения их политической поддержки и финансирования.

Турция заявляет, что Швеция оказывает поддержку оружием курдам, в том числе это дроны и противотанковое оружие.

Также Турция требует отмены шведского эмбарго и санкций против себя в ответ на "легитимные действия Турции по защите своих международных прав в Средиземноморье и обеспечению сирийской границы".

Неофициально известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган, таким образом, надеется получить определенные уступки от США в вопросах продажи самолетов и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских С-400.

Подробнее об этом в статье - Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО.