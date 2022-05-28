Финансовые новости
- |
- 28.05.22
- |
- 18:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Кыргызстане и Туркменистане отключили вещание каналов ВГТРК
15:47 27.05.2022 |
В Туркменистане приостановлено вещание российских телеканалов "Россия-1" и "Звезда", которые транслировал крупнейший в стране лицензированный оператор связи АОЗТ "Ашхабадская городская телефонная сеть". Оператор пообещал в ближайшее время организовать резервную трансляцию. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает "Интерфакс".
Ранее в пятницу стало известно, что отдельные российские телеканалы временно заблокированы и в Кыргызстане. Там приостановлена трансляция каналов "Россия-24", "Россия Культура" и "Звезда". "По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов - на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК", - сообщила на своем сайте кыргызская телекоммуникационная компания "Акнет".
Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания для стабильной подачи сигнала. "Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра", - указали в "Акнет".
Между тем, продолжается вещание других российских телеканалов, таких как "Первый канал", "РенТВ", "НТВ", СТС, ТНТ, ЧЕ, "Матч" и ряда других.
Санкции Запада против ВГТРК
После российского полномасштабного вторжения в Украину санкции против ВГТРК, ее руководства и сотрудников ввели ЕС, Великобритания, Австралия и другие страны. В США под санкции попали Первый канал, "Россия-1" и НТВ. В связи со штрафными мерами владельцы спутников в одностороннем порядке начали отключать вещание этих телеканалов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа
|Регистрация налоговых накладных возобновится 27 мая – глава комитета Рады Гетманцев
|В Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения - Марченко
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пентагон говорит, что еще не принял решение о поставках в Украину MLRS
|Китай закрыл воздушное пространство для угнанных Россией самолетов
|Иран заявил о задержании двух греческих танкеров в ответ на действия США
|В Литве прошла секретная конференция, где обсуждали сценарии России без Путина – Bild
|Лидеры ЕС на саммите не будут обсуждать эмбарго на российскую нефть
|Швеция и Финляндия не добились прогресса в переговорах с Турцией по членству в НАТО - СМИ
Это интересно
|У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay
|Tesla работает над батареями сроком службы 100 лет
|Maserati представила спайдер MC20 Cielo с крышей из стекла
|Электромобилям предрекли подорожани
|Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны
|Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing
|Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ