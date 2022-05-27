Финансовые новости
- |
- 27.05.22
- |
- 13:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США надеются на возврат в строй остановленных ранее нефтеперерабатывающих предприятий
13:08 27.05.2022 |
Администрация президента США Джо Байдена пытается выяснить у нефтекомпаний, могут ли они вернуть в строй остановленные ранее нефтеперерабатывающие предприятия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Цены на бензин в США находятся на рекордно высоких уровнях, и Белому дому необходимо поторопиться с решением этой проблемы, учитывая приближение промежуточных выборов в Конгресс.
"Белый дом сейчас в очень сложной политической ситуации, - отмечает президент Американского института нефти (API) Майк Соммерс. - Они рассматривают все возможные варианты".
По данным источника, члены Национального экономического совета при президенте США и другие представители администрации Байдена обращались к нефтекомпаниям с вопросами о причинах остановки нефтеперерабатывающих мощностей, а также спрашивали о наличии планов по восстановлению работы предприятий.
Средняя цена бензина в США составляет порядка $4,6 за галлон в преддверии начала автомобильного сезона в стране. В Калифорнии цены превышают $6 за галлон, свидетельствуют данные Американской ассоциации автопроизводителей.
Белый дом, в котором была создана межведомственная команда, занимающаяся мониторингом предложения энергоресурсов и данных о ценах в течение последних нескольких месяцев, имеет ограниченный круг возможностей для сдерживания роста стоимости бензина, отмечает Bloomberg.
С начала пандемии COVID-19 в США была приостановлена работа нефтеперерабатывающих мощностей общим объемом более 1 млн баррелей в сутки, или 5% всех мощностей отрасли. При этом, нефтеперерабатывающие компании не планирует вкладывать средства в строительство новых предприятий, в связи с чем, проблема недостаточного предложения будет усиливаться.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения - Марченко
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
|Кабмин отсрочил обязательное использование е-подписи на защищенном носителе
|США решили лишить Россию возможности обслуживать ее суверенный долг
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США надеются на возврат в строй остановленных ранее нефтеперерабатывающих предприятий
|США готовятся одобрить предоставление Украине ракетных систем большой дальности - CNN
|В США намерены запретить Google и Apple поддержку приложений, допускающих расчёты в цифровых юанях
|У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay
|В Белом доме считают минимальным воздействие на мировую экономику недавних шагов, предпринятых в Вашингтоне в отношении РФ
|Сейм Польши проголосовал за ликвидацию судебной дисциплинарной палаты
Это интересно
|Электромобилям предрекли подорожани
|Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны
|Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing
|Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ
|Инженеры придумали способ повысить эффективность охлаждения процессоров на 700%
|Калифорния отозвала у Pony.ai лицензию на испытания беспилотных машин на дорогах
|Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+ и Redmi Note 11 SE на чипах MediaTek