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В Белом доме считают минимальным воздействие на мировую экономику недавних шагов, предпринятых в Вашингтоне в отношении РФ
08:48 27.05.2022 |
В администрации США полагают, что недавние меры, принятые в США в отношении России, не окажут существенного воздействия на мировую экономику, сообщила в четверг на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы объявили, что не будем обновлять лицензии (разрешающие транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России - ИФ У). Это значит, что Россия, вероятно, не сможет выполнять обязательства и столкнётся с дефолтом", - сказала она на брифинге.
По ее словам, "влияние на мировую экономику и, в частности, на экономику США в случае дефолта России окажется минимальным".
Ранее OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сообщило, что лицензия, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.
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