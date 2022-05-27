Сейм Польши проголосовал за ликвидацию судебной дисциплинарной палаты

Сейм Польши проголосовал за упразднение дисциплинарной палаты Верховного суда страны, вызывавшую критику Брюсселя из-за возможности исполнительной власти влиять на судебную систему. Об этом сообщает агентство Reutersв четверг, 26 мая.

Законопроект об упразднении палаты был внесен в парламент президентом Польши Анджеем Дудой, теперь он должен быть утвержден Сенатом страны. Судьи, заседающие в дисциплинарной палате, смогут уйти на пенсию или перейти в другое подразделение. Взамен в Верховном суде планируется создать Палату профессиональной ответственности, в которую войдут 11 судей, которых будет выбирать президент на пятилетний срок.

Роспуск дисциплинарной палаты было одним из условий Еврокомиссии для выделения Польше 35 млрд евро европейской помощи в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса, отмечает Reuters.

Судебная реформа Польши

Дисциплинарная палата Верховного суда была создана в Польше в 2018 году по инициативе правящей консервативной партии "Право и справедливость". Реформа фактически наделила правительство правом назначать и отправлять в отставку судей.

Палата состоит из судей, отобранных Национальным судебным советом, членов которого назначает парламент. Она может проводить разбирательства дисциплинарных взысканий против судей и прокуроров, а по итогам этих разбирательств отстранять от должности членов Верховного суда.

Критика Евросоюза

С критикой реформы выступили как многие политики и активисты внутри страны, так и Евросоюз, обвинивший польские власти в контроле над судебной системой страны. В 2020 году Суд ЕС обязал Польшу немедленно остановить действие норм о дисциплинарной палате. В октябре 2021 года тот же суд наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день до выполнения решения об упразднении структуры.

Польское правительство сначала пообещало распустить этот орган в ближайшие месяцы, но затем отказалось это делать, сославшись на решение Конституционного суда страны о верховенстве положений конституции Польши над европейским правом. После эскалации конфликта в октябре прошлого года по всей стране прошли многотысячные акции протеста сторонников сохранения Польши в составе Евросоюза.