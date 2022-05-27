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Парламент Испании проголосовал за наказание за секс без четкого согласия
08:39 27.05.2022 |
Парламент Испании проголосовал за законопроект, закрепляющий понятие изнасилование как любой половый акт, совершенный без однозначного согласия партнера, и освобождающий жертв изнасилований от необходимости доказывать, что против них применялось насилие или запугивание, пишет AP в четверг, 26 мая.
Законопроект, получивший название "Только да - это да", направлен на устранение расплывчатого определения согласия в испанском законодательстве, отмечает AP. До этого в подобных делах жертва была обязана предоставлять суду доказательства применения физической силы, сопротивления или запугивания. В новом законопроекте согласие определяется как прямое выражение воли человека. Молчание или пассивность не равносильны согласию, говорится в законопроекте. Секс без согласия может быть расценен как агрессия, а обвиняемый может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 15 лет.
Закон также запрещает "устрашающие" комплименты и распространение секс-роликов. "С сегодняшнего дня Испания стала более свободной и безопасной страной для всех женщин. Мы поменяем насилие на свободу, мы поменяем страх на желание", - заявила в парламенте министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро.
Поводом для изменений законодательства стало групповое изнасилование, совершенное в 2016 году. Тогда пятеро обвиняемых были признаны виновными в сексуальных домогательствах, но не в изнасиловании, поскольку суд решил, что жертва не возражала против происходящего, и не было "ни побоев, ни угроз", Приговоры вызвали массовые протесты по всей стране.
В итоге Верховный суд Испании отменил решение двух судов низшей инстанции и приговорил пятерых мужчин к 15 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.
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