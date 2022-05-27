Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН о санкциях против КНДР

Постоянные члены Совета Безопасности ООН Россия и Китай заблокировали резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи, сообщает агентство AFP в четверг, 26 мая.

Резолюцию предложили США в качестве ответа на испытания Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет. Документ в том числе предполагал сокращение импорта в КНДР нефти и запрет Пхеньяну экспортировать минеральное топливо и масло.

Резолюция должна "еще больше ограничить способность Северной Кореи продвигать свои незаконные программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет, упростить применение санкций и еще больше облегчить доставку гуманитарной помощи нуждающимся", цитирует Reuters представителя США.

Для принятия резолюции требуется девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совета. "Мы не думаем, что резолюция, предложенная США, может решить какие-либо проблемы", - заявил Reuters представитель дипмиссии Китая. По мнению Пекина, Вашингтон должен проявить "больше искренности и гибкости", если он хочет добиться прорыва в отношениях с Пхеньяном.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон не учел замечаний Москвы. "Сожалеем, что американские коллеги проигнорировали наши неоднократные разъяснения, которые давались в ходе консультаций по проекту", - цитирует его ТАСС. Расширение санкции против КНДР "не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения последствий таких мер", а прошлые ограничения "ударили прежде всего по жизни обычных северокорейцев", заявил Небензя.