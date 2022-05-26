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Албания предложила НАТО свою военно-морскую базу в Средиземном море
22:35 26.05.2022 |
Албания предложила НАТО использовать военно-морскую базу Паша Лиман, которая была построена в советское время.
Об этом сообщили в офисе премьер-министра Албании Эдди Рамы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Премьер-министр Эди Рама сказал, что база Паша Лиман, расположенная на южном побережье Албании, примерно в 180 километрах от Тираны, может быть полезна для НАТО в эти "трудные времена". Он добавил, что уже есть планы и планы реконструкции базы.
Албания является членом НАТО с 2009 года.
База построена в 50-х годах прошлого столетия у залива Вльор в Адриатическом море. Это была единственная военно-морская база СССР в Средиземном море, и когда-то там размещалось до 12 подводных лодок.
База была разграблена в 1997 году, когда значительная часть албанского населения стала жертвой финансовых пирамид и потеряла свои сбережения. Впоследствии Турция отремонтировала Паша Лиман, и теперь там швартуются военные корабли, патрулирующие Адриатическое и Ионическое моря.
НАТО также приступил к модернизации албанской авиабазы Кучове, которая после завершения работ станет вспомогательным аэропортом для операций Альянса.
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