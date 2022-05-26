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Южная Корея и Дания будут работать над совместным экспортом плавучих АЭС
17:57 26.05.2022 |
Южнокорейская компания Best Engineering in Energy Solutions (BEES) и датская Seaborg вместе с корейскими регуляторами и органами власти определят требования для экспорта в любую страну мира полностью проверенных плавучих атомных электростанций (FNPP), построенных на базе компактного реактора на расплавах солей Seaborg (CM ). Соответствующий меморандум все участники подписали 17 мая.
По информации Seaborg, FNPP будет поставляться как продукт «под ключ» - готовый к швартовке в промышленной гавани (Power Barge) с подключенным кабелем передачи электроэнергии - от баржи до электросети на берегу.
Дополнительным решением является размещение завода по производству водорода или аммиака рядом с атомной энергетической баржей, чтобы использовать его энергию для производства водорода и аммиака. Конструкция Power Barge является модульной, обеспечивает мощность до 800 МВт и рассчитана на 24-летнюю эксплуатацию.
Для окончательной реализации этого проекта странам необходимо согласовать международное морское законодательство с традиционным береговым ядерным законодательством.
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