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Валютные резервы России упали с начала полномасштабной войны на $60 миллиардов
17:53 26.05.2022 |
Международные резервы России по состоянию на 20 мая составили $583,4 млрд по сравнению с $585,7 млрд по состоянию на 13 мая. Таким образом, за неделю они снизились на $2,3 млрд.
Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Банка России.
Международные (золотовалютные) резервы РФ состоят из денежных средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования Международного валютного фонда, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Как сообщалось, после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада заморозили около половины золотовалютных резервов российского Центробанка на общую сумму около $300 млрд.
При этом к началу полномасштабного вторжения РФ в Украину был зафиксирован рекордный объем российских резервов за всю историю - $643,2 млрд. по состоянию на 18 февраля 2022 года.
Поэтому российский президент Владимир Путин был вынужден ввести обязательную продажу 80% валютной выручки экспортерами. Кроме того, ЦБ РФ запретил продажу валюты россиянам и ввел ряд других ограничений на валютном рынке.
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