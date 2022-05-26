Военно-космическая разведка США потратит «миллиарды долларов» на закупку спутниковых снимков у коммерческих компаний

Национальное управление военно-космической разведки США заявило о заключении крупнейших за все время контрактов стоимостью в «миллиарды долларов» на закупку спутниковых снимков у коммерческих компаний. Таких компаний три - BlackSky, Maxar и Planet.

«Эти контракты, которые оцениваются в миллиарды долларов и будут действовать в течение следующих 10 лет, представляют собой историческое расширение закупок коммерческих снимков со стороны Национального управления военно-космической разведки», - говорится в заявлении ведомства.

Точная сумма контрактов не называется. Отмечается, что они заключены на пять лет с возможностью дополнительного продления вплоть до 2032 года.