Румыния выйдет из возглавляемых Россией инвестиционных банков

Румынское правительство объявило о своем намерении выйти из Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (IBB), в которых Россия является основным акционером.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"Выход будет проведен в течение не менее шести месяцев с момента уведомления в соответствии с Конвенцией МБЭС. Будет осуществляться координация с Польшей, Чехией, Словакией и Болгарией, чтобы обеспечить одновременный выход", - говорится в решении правительства.

МБЭС оказывает целевую поддержку экспортно-импортным операциям между государствами-членами, в которые входят Болгария, Чехия, Польша, Румыния и Словакия, входящие в ЕС, а также Российская Федерация, Монголия и Вьетнам.

Основанный в 1963 году банк бывших социалистических государств к концу 2021 года имел активы в размере 776 миллионов евро. В апреле Fitch Ratings отозвало рейтинги МБЭС из-за отсутствия информации.

Между тем, Международный инвестиционный банк (IBB), штаб-квартира которого недавно переместилась в Будапешт при поддержке правительства Венгрии, ранее назывался оппозицией "троянским конем Путина" и вызвал обеспокоенность как внутри страны, так и за рубежом, особенно в США.

Венгерская оппозиция назвала это финансовое учреждение "банком-шпионом" и потребовала от Венгрии ухода после вторжения России в Украину, что правительство отклонило.

Россия является крупнейшим акционером банка с долей 47,46%, за ней следует Венгрия (17,37%). Болгарии принадлежат 9,93%, Чехии (8,80%), Румынии (6,14%) и Словакии (6,7%) соответственно.