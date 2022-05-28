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Концерн Unilever не собирается покидать российский рынок
13:59 26.05.2022 |
Компания Unilever заявила, что не планирует уходить с российского рынка - предприятия компании продолжат работу и выпускать продукцию.
Об этом сообщили в компании, передает "Коммерсант" со ссылкой на ТАСС.
"На сегодняшний день у нас нет намерений уходить из России. Все наши предприятия в стране продолжают работать и выпускать продукцию для россиян", - отметили журналистам в компании.
Как сообщалось, в марте компания заявила о приостановлении импорта и экспорта своей продукции в РФ и из РФ. Также были приостановлены расходы на СМИ и рекламу. Кроме того, были приостановлены новые инвестиции. В то же время, концерн приостановил деятельность в Украине.
Unilever производит продукцию под марками Lipton, Dove, Vaseline, Cif, Signal, Domestos, Rexona AXE, "Чистая линия", "Бархатные ручки", "Инмарко" и т.д. В РФ компании принадлежат завод по выпуску мороженого в Тульской области, производство чая, косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметики в Екатеринбурге, а также мороженое в Омске.
Unilever открыл представительство в Украине 1 мая 1993 года. 1998 зарегистрировано ООО "Юнилевер Украина" с центральным офисом в Киеве. В Украине компании принадлежит завод по фасовке чая в Киевской области, открытый в 2016 году.
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