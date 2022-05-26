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Болгария рассчитывает стать независимой от российского газа до конца года
14:02 26.05.2022 |
Болгария может стать полностью независима от российского газа до конца 2022 года. Об этом заявил премьер-министр страны Кирилл Петков.
По его словам, Болгария уже нашла альтернативных поставщиков газа.
«Оптимальное использование газовой инфраструктуры в регионе поможет энергетической диверсификации не только его страны, но и в целом на Балканах. В конце года Болгария может быть независима от российского газа», - цитирует «Коммерсант» Петкова.
Напомним, что «газпром» с 27 апреля прекратил поставки газа Болгарии из-за ее отказа платить в рублях.
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