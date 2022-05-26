Болгария рассчитывает стать независимой от российского газа до конца года

Болгария может стать полностью независима от российского газа до конца 2022 года. Об этом заявил премьер-министр страны Кирилл Петков.

По его словам, Болгария уже нашла альтернативных поставщиков газа.

«Оптимальное использование газовой инфраструктуры в регионе поможет энергетической диверсификации не только его страны, но и в целом на Балканах. В конце года Болгария может быть независима от российского газа», - цитирует «Коммерсант» Петкова.

Напомним, что «газпром» с 27 апреля прекратил поставки газа Болгарии из-за ее отказа платить в рублях.