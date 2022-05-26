Британия расследует, нарушил ли санкции Авен. У него уже провели обыск – Bloomberg

Великобритания расследует, нарушил ли санкции российский олигарх Петр Авен, что может стать первым таким расследованием с начала войны в Украине. На прошлой неделе власти провели обыск в британском доме Авена и проверяют его денежные переводы в Британию.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, говорившие на условиях анонимности.

"На прошлой неделе власти провели обыск в английском доме Авена и тщательно проверяют денежные переводы Авена в Британию после вторжения России в Украину 24 февраля", - пишет агентство.

По словам собеседников, в сентябре Авена планируют допросить по поводу этих переводов и их назначения.

Акционер Альфа-Банка Авен от комментариев отказался.

В то же время, Национальное уголовное агентство Британии заявило, что не подтверждает и не опровергает расследование. Лондонский юрист, представлявший интересы Авена ранее, не отвечал на звонки издания с просьбой прокомментировать.

По словам источника Bloomberg, по итогам обыска, в котором приняли участие около 30 чиновников, изъяли 30 тыс фунтов стерлингов наличными. Пока никаких официальных обвинений никому не предъявлено, отметило агентство.

"Это первый зарегистрированный случай расследования нарушения санкций в Британии с начала войны в Украине. С начала российского вторжения Британия ввела санкции против более 1000 человек и 100 компаний", - напоминает агентство.

28 февраля Великобритания ввела санкции против Авена и его давнего партнера Михаила Фридмана.

"Авен, также имеющий латвийское гражданство, находился в Великобритании, когда на него были наложены санкции, и с тех пор не выезжал из страны.

По словам источников, часть денег была передана компании, управляющей жилой недвижимостью Aven, и использована на текущие расходы. Расследование также проверяет, способствовал ли гражданин Великобритании, работающий на компанию, нарушению санкций", - пишет агентство.

Санкции против физических лиц предусматривают замораживание активов и запрет на поездки. Как лицо под санкциями, Авен должен подать заявку на получение специальной лицензии от Управления финансовых санкций Британии, чтобы тратить деньги.

Такой лицензии, говорят источники, он не получил.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Авена составляет 5,3 млрд долларов.

Авен считается одним из приближенных к Путину олигархов. Когда ЕС ввел против него санкции, то объяснил это тем, что Авен входит в группу из примерно 50 российских олигархов, регулярно встречающихся с Путиным в Кремле.