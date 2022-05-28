Финансовые новости
- |
- 28.05.22
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Google отключила в России часть серверов
08:57 26.05.2022 |
Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые использовались для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube.
Об этом также сообщил руководитель юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко, который подтвердил, что уведомления получили несколько провайдеров. Отключение объясняется правовыми нововведениями. При этом серверы отключили ещё 19 мая.
Источник подтверждает, что данное решение Google связано с тем, что провайдеры попали под западные санкции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа
|Регистрация налоговых накладных возобновится 27 мая – глава комитета Рады Гетманцев
|В Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения - Марченко
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пентагон говорит, что еще не принял решение о поставках в Украину MLRS
|Китай закрыл воздушное пространство для угнанных Россией самолетов
|Иран заявил о задержании двух греческих танкеров в ответ на действия США
|В Литве прошла секретная конференция, где обсуждали сценарии России без Путина – Bild
|Лидеры ЕС на саммите не будут обсуждать эмбарго на российскую нефть
|Швеция и Финляндия не добились прогресса в переговорах с Турцией по членству в НАТО - СМИ
Это интересно
|У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay
|Tesla работает над батареями сроком службы 100 лет
|Maserati представила спайдер MC20 Cielo с крышей из стекла
|Электромобилям предрекли подорожани
|Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны
|Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing
|Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ