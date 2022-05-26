Евросоюз заморозил активы российского центробанка на 23 миллиарда евро

Европейский Союз заморозил около €23 млрд ($24,5 млрд) активов российского центрального банка.

Об этом заявил в среду еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«С начала войны в Украине в ЕС заблокировано около 23 миллиардов евро, и эта цифра намного меньше, чем $100 миллиардов, замороженных Соединенными Штатами», - отмечается в сообщении.

Кроме того, по словам чиновника, страны ЕС также заморозили материальные активы на сумму около 10 млрд евро, в том числе яхты и виллы, связанные с олигархами и чиновниками кремля.

Как сообщалось, ранее Россия публично заявила, что санкции Запада привели к замораживанию около $300 миллиардов активов ее центробанка по всему миру.